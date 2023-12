Ryanair DAC is een Ierse ultra-low-cost luchtvaartmaatschappij opgericht in 1984. Het hoofdkantoor is gevestigd in Swords, Dublin, met als belangrijkste operationele bases de luchthavens Dublin en Londen Stansted. Het vormt het grootste deel van de Ryanair Holdings-familie van luchtvaartmaatschappijen, en heeft Ryanair UK, Buzz en Malta Air als zusterluchtvaartmaatschappijen. In 2016 was Ryanair qua lijnpassagiers de grootste Europese budgetmaatschappij en vervoerde meer internationale passagiers dan welke andere luchtvaartmaatschappij dan ook. Ryanair Group exploiteert meer dan 400 Boeing 737-800-vliegtuigen, waarvan één 737-700 als chartervliegtuig wordt gebruikt. een back-up, en voor de opleiding van piloten. De luchtvaartmaatschappij wordt gekenmerkt door haar snelle expansie, een resultaat van de deregulering van de luchtvaartindustrie in Europa in 1997 en het succes van haar goedkope bedrijfsmodel. Het routenetwerk van Ryanair bedient 40 landen in Europa, Noord-Afrika (Marokko) en het Midden-Oosten (Israël, Libanon en Jordanië). Het bedrijf is vaak bekritiseerd vanwege de slechte arbeidsomstandigheden, het veelvuldig gebruik van extra kosten, de slechte klantenservice en de slechte klantenservice. neiging om opzettelijk controverse te genereren om vrije publiciteit te verkrijgen.

Website: ryanair.com

