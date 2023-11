Finnair is de nationale luchtvaartmaatschappij en grootste luchtvaartmaatschappij van Finland, met haar hoofdkantoor in Vantaa op het terrein van de luchthaven van Helsinki, de hub. Finnair en haar dochterondernemingen domineren zowel het binnenlandse als het internationale vliegverkeer in Finland. De grootste aandeelhouder is de regering van Finland.

Website: finnair.com

