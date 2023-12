Kenya Airways Ltd., beter bekend als Kenya Airways, is de nationale luchtvaartmaatschappij van Kenia. Het bedrijf werd opgericht in 1977, na de ontbinding van East African Airways. Het hoofdkantoor is gevestigd in Embakasi, Nairobi, met als hub Jomo Kenyatta International Airport.

Website: kenya-airways.com

