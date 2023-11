Koop vandaag nog online goedkope vluchten naar de Baltische staten, het Midden-Oosten en Europa bij airBaltic. We vliegen naar meer dan 70 bestemmingen vanuit Riga, Vilnius en Tallinn. airBaltic, juridisch opgericht als AS Air Baltic Corporation, is de nationale luchtvaartmaatschappij van Letland, met zijn hoofdkantoor op het terrein van de internationale luchthaven van Riga in de gemeente Mārupe, nabij Riga. Het belangrijkste knooppunt is Riga en er zijn bases in Tallinn, Vilnius en Tampere.

Website: airbaltic.com

