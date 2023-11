Vietnam Airlines is de nationale luchtvaartmaatschappij van Vietnam. De luchtvaartmaatschappij werd opgericht in 1956 en werd later in april 1989 opgericht als een staatsbedrijf. Vietnam Airlines heeft haar hoofdkantoor in het Long Biên District, Hanoi, met hubs op de internationale luchthaven Noi Bai en de internationale luchthaven Tan Son Nhat.

Website: vietnamairlines.com

