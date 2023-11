Primark Stores Limited is een Ierse multinationale fast fashion-retailer met hoofdkantoor in Dublin, Ierland. Het heeft winkels in heel Europa en in de Verenigde Staten. Het merk Penneys wordt buiten Ierland niet gebruikt omdat het elders eigendom is van de Amerikaanse retailer JC Penney.

Website: primark.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Primark. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.