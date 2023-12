Wij bieden de meest modieuze kleding voor dames, heren en kinderen. Je vindt er jassen, blouses, jurken, jeans, schoenen,... Reserved is een Poolse kledingretailer met hoofdkantoor in Gdańsk, Pommeren, Polen. Het werd opgericht in 1999 en is nog steeds het grootste bedrijf van de LPP-groep, die meer dan 1.700 winkels heeft in meer dan 20 landen en ook merken als Cropp, House, Mohito en Sinsay bezit.

Website: reserved.com

