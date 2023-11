Levi Strauss & Co. is een Amerikaans kledingbedrijf dat wereldwijd bekend staat om zijn denimjeansmerk Levi's. Het werd opgericht in mei 1853 toen de Duits-joodse immigrant Levi Strauss van Buttenheim, Beieren, naar San Francisco, Californië verhuisde om een ​​westkustfiliaal te openen van de droge goederenhandel van zijn broers in New York. Hoewel het bedrijf is geregistreerd in Delaware, bevindt het hoofdkantoor van het bedrijf zich in Levi's Plaza in San Francisco.

Website: levi.com

