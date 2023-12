Udemy, Inc. is een Amerikaans online leerplatform gericht op professionele volwassenen en studenten. Het werd in mei 2010 opgericht door Eren Bali, Gagan Biyani en Oktay Caglar. Sinds januari 2020 telt het platform meer dan 35 miljoen studenten en 57.000 instructeurs die cursussen geven in meer dan 65 talen. Er zijn meer dan 400 miljoen cursusinschrijvingen geweest. Studenten en instructeurs komen uit meer dan 180 landen en 2/3 van de studenten bevindt zich buiten de VS. Studenten volgen cursussen grotendeels als middel om werkgerelateerde vaardigheden te verbeteren. Sommige cursussen genereren krediet voor technische certificering. Udemy heeft zich speciaal ingespannen om bedrijfstrainers aan te trekken die cursussen willen creëren voor werknemers van hun bedrijf. Vanaf 2020 staan ​​er meer dan 130.000 cursussen op de website. Het hoofdkantoor van Udemy is gevestigd in San Francisco, CA, met kantoren in Denver, CO; Dublin, IE; Ankara, TR; Sao Paulo, BR; en Gurgaon, IN.

Website: udemy.com

