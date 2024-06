De ontwikkeling van Rguroo werd ingegeven door de behoefte aan software die docenten kon helpen bij het onderwijzen van statistische concepten en de hoeveelheid tijd kon verminderen die studenten aan routinematige berekeningen besteden. Bij het ontwerp van Rguroo wordt speciale aandacht besteed aan de technologieaanbevelingen in het College Report van de American Statistical Association’s Guidelines for Assessment and Instruction in Statistics Education (GAISE).

Website: rguroo.com

