Prosple's helpt meer dan 4 miljoen studenten en pas afgestudeerden in de regio Azië-Pacific. We werken samen met meer dan 180 carrièreserviceteams in de regio Azië-Pacific om hun studenten in contact te brengen met duizenden lokale en internationale mogelijkheden en om hoogwaardige inhoud voor loopbaanvoorbereiding te bieden om studenten te helpen hun eerste baan te vinden.

Website: prosple.com

