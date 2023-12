SendGrid (ook bekend als Twilio SendGrid) is een in Denver, Colorado gevestigd klantcommunicatieplatform voor transactionele en marketing-e-mail. Het bedrijf werd in 2009 opgericht door Isaac Saldana, Jose Lopez en Tim Jenkins en geïncubeerd via het Techstars-acceleratorprogramma. Sinds 2017 heeft SendGrid meer dan $ 81 miljoen opgehaald en heeft het kantoren in Denver, Colorado; Boulder, Colorado; Irvine, Californië; Redwood City, Californië; en Londen. Het bedrijf ging naar de beurs met een debuut op de New York Stock Exchange op 16 november 2017. Twilio nam SendGrid over in februari 2019.

Website: sendgrid.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan SendGrid. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.