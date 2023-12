Upwork, voorheen Elance-oDesk, is een Amerikaans-Amerikaans freelanceplatform waar bedrijven en individuen met elkaar in contact komen om zaken te doen. In 2015 werd de fusie tussen Elance en oDesk omgedoopt tot Upwork en de volledige naam van het bedrijf is nu Upwork Global Inc. Upwork is momenteel gevestigd in Santa Clara en San Francisco, Californië, maar bedient klanten over de hele wereld. Upwork heeft meer dan twaalf miljoen geregistreerde freelancers en vijf miljoen geregistreerde klanten. Jaarlijks worden er drie miljoen banen ter waarde van meer dan $1 miljard USD geplaatst, waardoor Upwork de grootste freelancermarktplaats ter wereld is.

Website: upwork.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Upwork. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.