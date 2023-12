Balsamiq Studios is een ISV die in maart 2008 werd opgericht door Peldi Guilizzoni, een voormalige senior software-ingenieur van Adobe. De webgebaseerde mockup-tool van Balsamiq werd gelanceerd in juni 2008. Balsamiq heeft 33 medewerkers in San Francisco, Sacramento, Chicago, Bologna, Parijs en Bremen. In 2011 behaalde Balsamiq een omzet van bijna $5 miljoen USD, en $6,4 miljoen USD in 2015.

Website: balsamiq.cloud

