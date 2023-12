Asana is een web- en mobiele applicatie die is ontworpen om teams te helpen hun werk te organiseren, volgen en beheren. Forrester, Inc. meldt dat “Asana het teamgebaseerd werkbeheer vereenvoudigt.” Het wordt geproduceerd door het gelijknamige bedrijf. (Asana, Inc.) Het werd in 2008 opgericht door Facebook-medeoprichter Dustin Moskovitz en ex-Google, ex-Facebook-ingenieur Justin Rosenstein, die beiden werkten aan het verbeteren van de productiviteit van werknemers bij Facebook. Het product werd in april 2012 commercieel gelanceerd. In december 2018 werd het bedrijf gewaardeerd op $ 1,5 miljard.

Website: asana.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Asana. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.