Facebook Messenger (algemeen bekend als Messenger) is een Amerikaanse berichten-app en -platform ontwikkeld door Facebook, Inc. Oorspronkelijk ontwikkeld als Facebook Chat in 2008, vernieuwde het bedrijf zijn berichtenservice in 2010 en bracht vervolgens in augustus 2011 zelfstandige iOS- en Android-apps uit en standalone Facebook Portal-hardware voor op Messenger gebaseerd bellen in het vierde kwartaal van 2018. Later heeft Facebook een speciale website-interface (Messenger.com) gelanceerd en de berichtenfunctionaliteit gescheiden van de belangrijkste Facebook-app, waardoor gebruikers de webinterface kunnen gebruiken of er een kunnen downloaden van de zelfstandige apps. In april 2020 bracht Facebook officieel Messenger voor Desktop uit, dat wordt ondersteund op Windows 10 en macOS en wordt gedistribueerd in respectievelijk de Microsoft Store en App Store. Gebruikers kunnen berichten verzenden en foto's, video's, stickers, audio en bestanden uitwisselen, maar ook reageren op berichten van andere gebruikers en communiceren met bots. De dienst ondersteunt ook spraak- en videogesprekken. De zelfstandige apps ondersteunen het gebruik van meerdere accounts, gesprekken met optionele end-to-end-codering en het spelen van games.

Website: messenger.com

