Google Messages

Berichten is een sms- en instant messaging-applicatie ontwikkeld door Google voor zijn mobiele Android-besturingssysteem. Er is ook een webinterface beschikbaar. Het werd gelanceerd op 12 november 2014 en ondersteunt Rich Communication Services (RCS)-berichten sinds 2018. De app ondersteunt geen end-to-end-codering, maar de ontwikkeling van de functie werd gezien in een gelekte interne versie van de app op 23 mei 2020 In april 2020 had de app meer dan een miljard installaties, wat hoogstwaarschijnlijk te danken was aan de bredere uitrol van Rich Communication Services door Google naar veel verschillende landen zonder providerondersteuning.

Website: messages.google.com

