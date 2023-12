Telegram is een cloudgebaseerde instant messaging-, videotelefonie- en voice-over-IP-service met end-to-end-codering voor alleen geheime chats. Telegram-clientapps zijn beschikbaar voor Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS en GNU/Linux en zijn in 2013 in Rusland ontstaan. Gebruikers kunnen berichten verzenden en foto's, video's, stickers, audio en bestanden van elk type uitwisselen. De client-side code van Telegram is vrije software, terwijl de server-side code closed-source en bedrijfseigen is. De service biedt ook API's aan onafhankelijke ontwikkelaars. Vanaf april 2020 had Telegram 400 miljoen maandelijkse actieve gebruikers. Een aankondiging destijds bevatte een belofte om later in 2020 beveiligde groepsvideogesprekken te implementeren. De standaardberichten en media maken tijdens de overdracht gebruik van client-server-versleuteling. Deze gegevens worden ook in rust gecodeerd, maar zijn toegankelijk voor Telegram-ontwikkelaars, die over de coderingssleutels beschikken. Daarnaast biedt Telegram end-to-end gecodeerde oproepen en optionele end-to-end gecodeerde "geheime" chats tussen twee online gebruikers op smartphoneclients. De desktopclients (met uitzondering van de macOS-client) beschikken echter niet over end-to-end-encryptie, noch is end-to-end-encryptie beschikbaar voor groepen, supergroepen of kanalen. Telegram heeft het gebrek aan alomtegenwoordige end-to-end-encryptie verdedigd door te beweren dat de online back-ups die geen gebruik maken van encryptie aan de clientzijde “de veiligste oplossing zijn die momenteel mogelijk is”, ondanks verschillende andere chatdiensten zoals Signal, Matrix en WhatsApp. het aanbieden van end-to-end-encryptie op alle platforms.

