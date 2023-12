Disroot Mail

Gratis en veilige e-mailaccounts voor uw desktop IMAP-client of via een webinterface. Disroot biedt beveiligde e-mailaccounts voor uw desktopclient of via een webinterface. De communicatie tussen u en de mailserver is gecodeerd met SSL, waardoor er zoveel mogelijk privacy wordt geboden. Bovendien zijn alle e-mails die vanaf onze server worden verzonden ook gecodeerd (TLS) als de e-mailserver van de ontvanger dit ondersteunt. Dit betekent dat e-mails niet langer als traditionele ‘ansichtkaart’ worden verzonden, maar feitelijk in een ‘envelop’ worden gestopt. Niettemin raden wij u aan altijd voorzichtig te zijn bij het gebruik van e-mailcommunicatie en gebruik te maken van GPG end-to-end-codering om ervoor te zorgen dat uw correspondentie zo privé mogelijk is.

Website: disroot.org

