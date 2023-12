Fastmail is een e-mailservice die betaalde e-mailaccounts aanbiedt voor particulieren en organisaties. Het wordt in 36 talen aan klanten over de hele wereld geleverd door Fastmail Pty Ltd, een bedrijf gevestigd in Melbourne, Victoria, Australië. Het bedrijf werd in 2010 overgenomen door Opera Software. Op 26 september 2013 kondigde Fastmail aan dat het zich had afgesplitst van Opera en een particulier onafhankelijk bedrijf. De belangrijkste servers bevinden zich in New York City en Amsterdam; een eerdere back-uplocatie in IJsland wordt vervangen door de serverlocatie in Amsterdam.

Website: fastmail.com

