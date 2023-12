MediathekViewWeb is een eenvoudige browserinterface voor toegang tot de filmlijst van het MediathekView-project. In tegenstelling tot MediathekView hoeft MediathekViewWeb geen programma te installeren of een filmlijst te downloaden, zodat de zoekopdracht direct beschikbaar is in de browser. Omdat de zoekopdracht op de server wordt uitgevoerd, zijn de eisen aan het eindapparaat (browser) minimaal en omdat Java niet geïnstalleerd hoeft te worden, is de website ook op smartphones en tablets te gebruiken.

Website: mediathekviewweb.de

