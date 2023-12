WeChat (Chinees: 微信; pinyin: Wēixìn (luister); letterlijk: 'microbericht') is een Chinese multifunctionele app voor berichten, sociale media en mobiele betalingen, ontwikkeld door Tencent. Het werd voor het eerst uitgebracht in 2011 en werd in 2018 's werelds grootste zelfstandige mobiele app, met meer dan 1 miljard actieve gebruikers per maand. WeChat wordt beschreven als China's "app voor alles" en een "super-app" vanwege het brede scala aan functies. Gebruikersactiviteit op WeChat wordt op verzoek geanalyseerd, gevolgd en gedeeld met de Chinese autoriteiten als onderdeel van het massale surveillancenetwerk in China. WeChat censureert politiek gevoelige onderwerpen in China. Gegevens die worden verzonden door accounts die buiten China zijn geregistreerd, worden gecontroleerd, geanalyseerd en gebruikt om censuuralgoritmen in China op te bouwen. Als reactie op een grensgeschil tussen India en China werd WeChat in juni 2020 in India verboden. Op 6 augustus 2020 ondertekende de Amerikaanse president Donald Trump een uitvoerend bevel dat Amerikaanse "transacties" met WeChat binnen 45 dagen verbood.

Website: wechat.com

