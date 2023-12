WhatsApp Messenger, of kortweg WhatsApp, is een Amerikaanse freeware, platformonafhankelijke berichten- en Voice over IP (VoIP)-service die eigendom is van Facebook, Inc. Hiermee kunnen gebruikers tekst- en spraakberichten verzenden, spraak- en video-oproepen maken en afbeeldingen delen , documenten, gebruikerslocaties en andere media. De clientapplicatie van WhatsApp draait op mobiele apparaten, maar is ook toegankelijk vanaf desktopcomputers, zolang het mobiele apparaat van de gebruiker verbonden blijft met internet terwijl hij de desktop-app gebruikt. De dienst vereist dat gebruikers een standaard mobiel nummer opgeven om zich bij de dienst te kunnen registreren. In januari 2018 bracht WhatsApp een zelfstandige zakelijke app uit, genaamd WhatsApp Business, gericht op eigenaren van kleine bedrijven, waarmee bedrijven kunnen communiceren met klanten die de standaard WhatsApp-client gebruiken. De clientapplicatie is gemaakt door WhatsApp Inc. uit Mountain View, Californië, dat werd in februari 2014 door Facebook overgenomen voor ongeveer 19,3 miljard dollar. Het werd in 2015 's werelds populairste berichtentoepassing en heeft sinds februari 2020 ruim 2 miljard gebruikers wereldwijd. Het is het belangrijkste middel voor elektronische communicatie geworden in meerdere landen en locaties, waaronder Latijns-Amerika, het Indiase subcontinent en grote delen van het land. Europa en Afrika.

Website: whatsapp.com

