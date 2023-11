Met Snapchat kun je eenvoudig met vrienden praten, Verhalen van over de hele wereld bekijken en nieuws ontdekken in Discover. Het leven is leuker als je in het moment leeft! Snapchat is een Amerikaanse multimedia instant messaging-app en -service ontwikkeld door Snap Inc., oorspronkelijk Snapchat Inc. Een van de belangrijkste kenmerken van Snapchat is dat afbeeldingen en berichten meestal slechts een korte tijd beschikbaar zijn voordat ze ontoegankelijk worden voor de ontvangers.

Website: snapchat.com

