Adobe Photoshop Web

Photoshop op het web (bèta) met basisbewerkingsmogelijkheden is nu beschikbaar als openbare bèta. Adobe Photoshop is een rastergrafische editor ontwikkeld en uitgegeven door Adobe Inc. voor Windows en macOS. Het werd oorspronkelijk in 1988 opgericht door Thomas en John Knoll. Sindsdien is de software de industriestandaard geworden, niet alleen voor het bewerken van rasterafbeeldingen, maar ook voor digitale kunst als geheel.

Website: adobe.com

