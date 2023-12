Microsoft Excel Online

Maak, bewerk en deel Excel-spreadsheets met een online versie van Microsoft Excel. Werk samen met anderen aan gedeelde projecten, in realtime. Microsoft Excel is een spreadsheet ontwikkeld door Microsoft voor Windows, macOS, Android en iOS. Het beschikt over reken-, grafische hulpmiddelen, draaitabellen en een macro-programmeertaal genaamd Visual Basic for Applications. Het is een zeer wijdverbreid toegepast spreadsheet voor deze platforms, vooral sinds versie 5 in 1993, en het heeft Lotus 1-2-3 vervangen als de industriestandaard voor spreadsheets. Excel maakt deel uit van het Microsoft Office-softwarepakket.

Website: microsoft.com

