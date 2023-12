Pocket, voorheen bekend als Read It Later, is een applicatie en webservice voor het beheren van een leeslijst met artikelen en video's van internet. De applicatie, uitgebracht in 2007, was oorspronkelijk alleen bedoeld voor desktop- en laptopcomputers en is nu beschikbaar voor macOS, Windows, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, Kobo eReaders en webbrowsers. Pocket werd in 2017 overgenomen door Mozilla, de ontwikkelaars van de Firefox-webbrowser.

Website: getpocket.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Pocket. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.