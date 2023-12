Starz is een Amerikaans premium kabel- en satelliettelevisienetwerk dat eigendom is van Lions Gate Entertainment en het vlaggenschip is van moederdochter Starz Inc. De programmering op Starz bestaat uit in de bioscoop uitgebrachte films en de eerste originele televisieseries.

Website: starz.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan STARZ. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.