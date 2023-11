Cartoon Network is een Amerikaanse kabeltelevisiezender die eigendom is van Warner Bros. Discovery. Het maakt deel uit van The Cartoon Network, Inc., een divisie die ook de uitzend- en productieactiviteiten van Boomerang, Cartoonito, Adult Swim en Toonami onder haar bevoegdheid heeft.

Website: cartoonnetwork.com

