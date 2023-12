Food Network is een Amerikaans basiskabelkanaal dat eigendom is van Television Food Network, GP, een joint venture en algemeen partnerschap tussen Discovery, Inc. (dat een eigendomsbelang van 69% in het netwerk heeft) en Nexstar Media Group (die de resterende 31% bezit). ). Ondanks deze eigendomsstructuur wordt de zender beheerd en geëxploiteerd als een divisie van Discovery Networks US. De zender zendt zowel speciale als reguliere episodische programma's uit over eten en koken. Naast het hoofdkantoor in New York City heeft Food Network kantoren in Atlanta, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Detroit, Jersey City, Cincinnati en Knoxville. Sinds september 2018 ontvangen 91 miljoen huishoudens Food Network (98,6% van de huishoudens met kabel) in de Verenigde Staten.

Website: foodnetwork.com

