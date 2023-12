ESPN (oorspronkelijk een initialisme voor Entertainment and Sports Programming Network) is een Amerikaanse multinationale basiskabelsportzender die eigendom is van ESPN Inc., gezamenlijk eigendom van The Walt Disney Company (80%) en Hearst Communications (20%). Het bedrijf werd in 1979 opgericht door Bill Rasmussen samen met zijn zoon Scott Rasmussen en Ed Egan. ESPN zendt voornamelijk uit vanuit studiofaciliteiten in Bristol, Connecticut. Het netwerk heeft ook kantoren in Miami, New York City, Seattle, Charlotte en Los Angeles. James Pitaro is momenteel voorzitter van ESPN, een functie die hij bekleedt sinds 5 maart 2018, na het aftreden van John Skipper op 18 december 2017. Hoewel ESPN een van de meest succesvolle sportnetwerken is, is er veel kritiek op ESPN. . Dit omvat beschuldigingen van partijdige berichtgeving, belangenverstrengeling en controverses met individuele omroepen en analisten. Sinds september 2018 is ESPN beschikbaar voor ongeveer 86 miljoen televisiehuishoudens (93,2% van de huishoudens met betaaltelevisie) in de Verenigde Staten. Naast het vlaggenschipkanaal en de zeven gerelateerde kanalen in de Verenigde Staten, zendt ESPN uit in meer dan 200 landen. landen. Het exploiteert regionale kanalen in Australië, Brazilië, Latijns-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. In Canada bezit het een belang van 20% in The Sports Network (TSN) en zijn vijf zusternetwerken. In 2011 werd de geschiedenis en opkomst van ESPN opgetekend in Those Guys Have All the Fun. Het is een non-fictieboek geschreven door James Andrew Miller en Tom Shales en uitgegeven door Little, Brown and Company.

Website: espn.com

