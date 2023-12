Workplace is een communicatiemiddel dat iedereen in uw bedrijf met elkaar verbindt, zelfs als ze op afstand werken. Gebruik bekende functies zoals groepen, chatten en live video-uitzendingen om mensen aan het praten en samenwerken te krijgen. Workplace is een zakelijk connectiviteitsplatform ontwikkeld door Facebook, Inc. en omvat het gebruik van groepen, instant messaging en een nieuwsfeed. De ontwikkeling wordt geleid door Julien Codorniou, vice-president van Workplace, en Karandep Anand, hoofd van Workplace.

Website: workplace.com

