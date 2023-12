Discord is een Amerikaanse freeware instant messaging- en VoIP-applicatie en digitaal distributieplatform ontworpen voor het creëren van communities variërend van gamers tot onderwijs en bedrijven. Discord is gespecialiseerd in tekst-, beeld-, video- en audiocommunicatie tussen gebruikers in een chatkanaal. Discord draait op Windows, macOS, Android, iOS, Linux en in webbrowsers. Sinds 21 juli 2019 zijn er meer dan 250 miljoen gebruikers van de software.

Website: discord.com

