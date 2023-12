Microsoft OneNote is een notitieprogramma voor het in vrije vorm verzamelen van informatie en samenwerking tussen meerdere gebruikers. Het verzamelt aantekeningen, tekeningen, schermknipsels en audiocommentaar van gebruikers. Notities kunnen worden gedeeld met andere OneNote-gebruikers via internet of een netwerk. Voorheen was OneNote vóór de editie van 2019 voornamelijk beschikbaar als onderdeel van het Microsoft Office-pakket. Microsoft distribueert nu versies van OneNote als een gratis, zelfstandige app via de appstores van Windows 10, macOS, iOS en Android. Microsoft biedt ook een webgebaseerde versie van OneNote als onderdeel van OneDrive en Office voor het web; Met deze versie kunnen gebruikers notities in een webbrowser bewerken.

Website: onenote.com

