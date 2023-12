Sticky Notes is een toepassing voor bureaubladnotities die is opgenomen in Windows 7, Windows 8 en Windows 10. De app wordt snel geladen en stelt gebruikers in staat snel aantekeningen te maken met behulp van post-it-notitieachtige vensters op hun bureaublad. Sticky Notes ontstond in 2002 in Windows XP Tablet Edition en werd bij Windows Vista meegeleverd als gadget voor de Windows Sidebar. Volgens Microsoft waren er in april 2016 acht miljoen maandelijkse Sticky Notes-gebruikers. Het is ingebouwd in Outlook.com en Microsoft Teams.

Website: onenote.com

