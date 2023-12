Evernote is een app die is ontworpen voor het maken van aantekeningen, organiseren, taakbeheer en archiveren. Het is ontwikkeld door de Evernote Corporation, met hoofdkantoor in Redwood City, Californië. Met de app kunnen gebruikers notities maken, dit kunnen tekst, tekeningen, foto's of opgeslagen webinhoud zijn. Notities worden opgeslagen in notitieboekjes en kunnen worden getagd, geannoteerd, bewerkt, doorzocht, van bijlagen voorzien en geëxporteerd. Evernote is platformonafhankelijk, voor Android, iOS, macOS en Microsoft Windows. Het is gratis te gebruiken met maandelijkse gebruikslimieten en biedt betaalde abonnementen voor uitgebreide of opgeheven limieten.

Website: evernote.com

