Google Keep is een notitieservice ontwikkeld door Google. Google Keep, gelanceerd op 20 maart 2013, is beschikbaar op internet en heeft mobiele apps voor de mobiele besturingssystemen Android en iOS. Keep biedt een verscheidenheid aan hulpmiddelen voor het maken van aantekeningen, waaronder tekst, lijsten, afbeeldingen en audio. Gebruikers kunnen herinneringen instellen, die zijn geïntegreerd met Google Now. Tekst uit afbeeldingen kan worden geëxtraheerd met behulp van optische tekenherkenning, en spraakopnamen kunnen worden getranscribeerd. De interface maakt een weergave met één kolom of een weergave met meerdere kolommen mogelijk. Notities kunnen een kleurcode krijgen en er kunnen labels worden aangebracht voor organisatie. Latere updates hebben functionaliteit toegevoegd om notities vast te zetten en om in realtime aan notities samen te werken met andere Keep-gebruikers. Google Keep heeft gemengde recensies ontvangen. Een recensie vlak na de lancering in 2013 prees de snelheid, de kwaliteit van spraaknotities, synchronisatie en de widget die op het Android-startscherm kon worden geplaatst. Recensies uit 2016 hebben kritiek geuit op het gebrek aan opmaakopties, het onvermogen om wijzigingen ongedaan te maken en een interface die slechts twee weergavemodi biedt, waar geen van beide geliefd was vanwege de omgang met lange notities. Google Keep kreeg echter lof voor functies zoals universele apparaattoegang, native integratie met andere Google-services en de mogelijkheid om foto's om te zetten in tekst via optische tekenherkenning.

Website: google.com

