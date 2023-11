Google AdSense is een programma van Google waarmee website-uitgevers in het Google-netwerk van inhoudssites tekst-, afbeeldingen-, video- of interactieve media-advertenties weergeven die zijn gericht op de inhoud en het publiek van de site. Deze advertenties worden beheerd, gesorteerd en onderhouden door Google.

Website: google.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Google AdSense. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.