Google Ads (voorheen Google AdWords) is een online advertentieplatform ontwikkeld door Google, waar adverteerders bieden om korte advertenties, serviceaanbiedingen, productvermeldingen of video's aan internetgebruikers weer te geven. Het kan advertenties plaatsen in de resultaten van zoekmachines zoals Google Zoeken (het Google-zoeknetwerk) en op niet-zoekwebsites, mobiele apps en video's (het Google Display Netwerk). Diensten worden aangeboden volgens een pay-per-click (PPC)-prijsmodel. Google Ads is de belangrijkste inkomstenbron van Alphabet Inc en droeg in 2019 134,8 miljard dollar bij.

Website: ads.google.com

