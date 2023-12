Google Alerts is een service voor het detecteren en melden van inhoudswijzigingen, aangeboden door het zoekmachinebedrijf Google. De dienst stuurt e-mails naar de gebruiker wanneer er nieuwe resultaten worden gevonden (zoals webpagina's, krantenartikelen, blogs of wetenschappelijk onderzoek) die overeenkomen met de zoekterm(en) van de gebruiker. In 2003 lanceerde Google Google Alerts, het resultaat van de inspanningen van Naga Kataru. Zijn naam staat op de drie patenten voor Google Alerts. Google meldde dat het systeem vanaf 2013 niet goed functioneerde: "we hebben enkele problemen omdat waarschuwingen niet zo uitgebreid zijn als we zouden willen". De dienst is echter nog steeds operationeel en volledig toegankelijk over de hele wereld. Google Alerts werd nog steeds geconfronteerd met kritieke prestatieproblemen en tijdelijke regionale onbeschikbaarheid, maar de technische ondersteuning van Google heeft met succes de gemelde problemen aangepakt door gebruikers op het officiële forum. Indexering is een term die bekend is in de SEO-gemeenschap wanneer Google zijn bots erop uit stuurt om een ​​site te crawlen. en de pagina wordt toegevoegd aan hun database en verschijnt wanneer een gebruiker een bepaalde reeks trefwoorden typt. DigitalGov zegt het zo: "Als de website correct is geoptimaliseerd, zullen Google en andere zoekmachines de pagina's en hun respectievelijke trefwoorden spideren en indexeren, waardoor de overheidswebsite hoog in de zoekmachines kan verschijnen wanneer een gebruiker naar gerelateerde informatie zoekt. "

Website: google.com

