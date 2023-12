Google Earth is een computerprogramma dat een 3D-weergave van de aarde weergeeft, voornamelijk gebaseerd op satellietbeelden. Het programma brengt de aarde in kaart door satellietbeelden, luchtfotografie en GIS-gegevens op een 3D-wereldbol te plaatsen, waardoor gebruikers steden en landschappen vanuit verschillende hoeken kunnen bekijken. Gebruikers kunnen de wereld verkennen door adressen en coördinaten in te voeren, of door een toetsenbord of muis te gebruiken. Het programma kan ook worden gedownload op een smartphone of tablet, waarbij u via een touchscreen of stylus kunt navigeren. Gebruikers kunnen het programma gebruiken om hun eigen gegevens toe te voegen met behulp van Keyhole Markup Language en deze te uploaden via verschillende bronnen, zoals forums of blogs. Google Earth kan verschillende soorten afbeeldingen over het aardoppervlak weergeven en is ook een Web Map Service-client. Onlangs heeft Google onthuld dat Google Earth nu meer dan 98 procent van de wereld bestrijkt en ruim 16 miljoen kilometer aan Street View-beelden heeft vastgelegd, een afstand die meer dan 400 keer om de aarde zou kunnen cirkelen. Naast Earth-navigatie biedt Google Earth een reeks andere hulpmiddelen via de desktopapplicatie. Er zijn extra globes voor de maan en Mars beschikbaar, evenals een hulpmiddel om de nachtelijke hemel te bekijken. Er is ook een vluchtsimulatorspel inbegrepen. Met andere functies kunnen gebruikers foto's van verschillende plaatsen bekijken die naar Panoramio zijn geüpload, informatie van Wikipedia op sommige locaties en Street View-afbeeldingen bekijken. De webversie van Google Earth bevat ook Voyager, een functie die periodiek rondleidingen in het programma toevoegt, vaak gepresenteerd door wetenschappers en documentairemakers. Google Earth wordt door sommigen gezien als een bedreiging voor de privacy en de nationale veiligheid, wat ertoe heeft geleid dat het programma in meerdere landen is verboden. Sommige landen hebben verzocht om bepaalde gebieden onzichtbaar te maken op de satellietbeelden van Google, meestal gebieden met militaire faciliteiten.

Website: google.com

