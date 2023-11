Het biedt meerdere diensten, zoals het bladeren door kaarten, het opvragen van adressen, het zoeken naar interessante plaatsen, bustransfers, autonavigatie, busroutes en het opvragen van locaties in meer dan 400 steden in het hele land. Tencent Maps is een desktop- en webkaartservice-applicatie en -technologie geleverd door Tencent, die satellietbeelden, stratenkaarten, straatweergave en historische weergaveperspectieven biedt, evenals functies zoals een routeplanner voor reizen te voet, met de auto of met het openbaar vervoer .

Website: map.qq.com

