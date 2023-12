Feedburner, Inc. is een webfeedbeheerservice die voornamelijk bedoeld is om inkomsten te genereren met RSS-feeds, voornamelijk door er gerichte advertenties in te plaatsen. Het werd opgericht in 2004 en in 2007 overgenomen door Google.

Website: feedburner.google.com

