Instapaper is een bladwijzerservice waarmee webinhoud kan worden opgeslagen, zodat deze "later kan worden gelezen" op een ander apparaat, zoals een e-reader, smartphone of tablet. De dienst werd in 2008 opgericht door Marco Arment en heeft eind 2011 ongeveer 2 miljoen gebruikers. In april 2013 verkocht Marco een meerderheidsbelang aan Betaworks en medio 2016 nam Pinterest het bedrijf over. In juli 2018 werd het eigendom van Instapaper overgedragen van Pinterest naar een nieuw opgericht bedrijf Instant Paper, Inc. De transitie werd voltooid op 6 augustus 2018.

Website: instapaper.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Instapaper. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.