Kindle CloudReader

Krijg direct en comfortabel toegang tot en lees miljoenen titels op uw telefoon, tablet of computer. De Kindle Store is een online e-book e-commerce winkel die wordt beheerd door Amazon als onderdeel van zijn retailwebsite en die toegankelijk is vanaf elke Amazon Kindle, Fire-tablet of Kindle mobiele app. Bij de lancering van de Kindle in november 2007 had de winkel meer dan 88.000 digitale titels beschikbaar in de Amerikaanse winkel. Dit aantal steeg tot meer dan 275.000 eind 2008 en overschreed de 765.000 in augustus 2011. In juli 2014 waren er meer dan 2,7 miljoen titels beschikbaar en vanaf maart 2018 zijn er meer dan zes miljoen titels beschikbaar in de VS. Er wordt inhoud uit de winkel gekocht online en gedownload via Wi-Fi of Amazon's Whispernet om de inhoud naar het apparaat van de gebruiker te brengen. Een van de innovaties die Amazon naar de winkel bracht, was kopen met één klik, waarmee gebruikers snel een e-boek konden kopen. De Kindle Store maakt gebruik van een aanbevelingsengine die kijkt naar de aankoopgeschiedenis, browsegeschiedenis en leesactiviteit, en stelt vervolgens materiaal voor waarvan de gebruiker denkt dat het leuk zal zijn.

Website: read.amazon.com

