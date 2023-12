Amazon.com, Inc., is een Amerikaans multinationaal technologiebedrijf gevestigd in Seattle, Washington. Amazon richt zich op e-commerce, cloud computing, digitale streaming en kunstmatige intelligentie. Het wordt beschouwd als een van de Big Four-technologiebedrijven, samen met Google, Apple en Facebook. Het wordt ook wel 'een van de meest invloedrijke economische en culturele krachten ter wereld' genoemd, evenals 's werelds meest waardevolle merk. Amazon staat bekend om zijn ontwrichting van gevestigde industrieën door technologische innovatie en massale schaal. Het is 's werelds grootste online marktplaats, AI-assistent-aanbieder, livestreamplatform en cloud computing-platform, gemeten aan de hand van omzet en marktkapitalisatie. Amazon is qua omzet het grootste internetbedrijf ter wereld. Het is de op een na grootste particuliere werkgever in de Verenigde Staten en een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld. Amazon werd op 5 juli 1994 opgericht door Jeff Bezos in Bellevue, Washington. Het bedrijf begon als een online marktplaats voor boeken, maar breidde zich uit met de verkoop van elektronica, software, videogames, kleding, meubels, eten, speelgoed en sieraden. In 2015 overtrof Amazon Walmart als de meest waardevolle retailer in de Verenigde Staten qua marktkapitalisatie. In 2017 nam Amazon Whole Foods Market over voor 13,4 miljard dollar, waardoor de voetafdruk van Amazon als fysieke retailer aanzienlijk werd vergroot. In 2018 maakte Bezos bekend dat zijn tweedaagse bezorgservice, Amazon Prime, wereldwijd de grens van 100 miljoen abonnees had overschreden. Amazon distribueert downloads en streaming van video-, muziek- en audioboeken via zijn dochterondernemingen Prime Video, Amazon Music, Twitch en Audible. Amazon heeft ook een uitgeverij, Amazon Publishing, een film- en televisiestudio, Amazon Studios, en een dochteronderneming voor cloud computing, Amazon Web Services. Het produceert consumentenelektronica, waaronder Kindle-e-readers, Fire-tablets, Fire TV en Echo-apparaten. Daarnaast omvatten Amazon-overnames Ring, Twitch, Whole Foods Market en IMDb. Naast verschillende controverses is het bedrijf bekritiseerd vanwege het overdreven technologische toezicht, een hypercompetitieve en veeleisende werkcultuur, belastingontwijking en concurrentiebeperkende praktijken.

Website: amazon.com

