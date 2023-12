Twitch is een video-livestreamingdienst die wordt beheerd door Twitch Interactive, een dochteronderneming van Amazon. De site werd in juni 2011 geïntroduceerd als een spin-off van het algemene streamingplatform Justin.tv en richt zich voornamelijk op livestreaming van videogames, inclusief uitzendingen van esports-competities, naast muziekuitzendingen, creatieve inhoud en meer recentelijk: in het echte leven" streams. De inhoud op de site kan live of via video on demand worden bekeken. De populariteit van Twitch overschaduwde die van zijn tegenhanger van algemeen belang. In oktober 2013 had de website 45 miljoen unieke kijkers en in februari 2014 werd deze beschouwd als de vierde grootste bron van piekinternetverkeer in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd werd het moederbedrijf van Justin.tv omgedoopt tot Twitch Interactive om de focusverschuiving weer te geven. Justin.tv werd in augustus 2014 gesloten. Die maand werd de dienst door Amazon overgenomen voor 970 miljoen dollar, wat later werd overgenomen door Amazon. leidde tot de introductie van synergieën met de abonnementsdienst van het bedrijf, Amazon Prime. Twitch nam later Curse over, een exploitant van online videogamegemeenschappen, en introduceerde middelen om games te kopen via links op streams, samen met een programma waarmee streamers commissies kunnen ontvangen over de verkoop van games die ze spelen. In 2015 had Twitch meer dan 1,5 miljoen omroepen en 100 miljoen kijkers per maand. Vanaf 2017 bleef Twitch de toonaangevende livestreamingvideoservice voor videogames in de VS en had het een voordeel ten opzichte van YouTube Gaming. Vanaf mei 2018 telde het maandelijks 2,2 miljoen omroepen en 15 miljoen dagelijkse actieve gebruikers, met gemiddeld ongeveer een miljoen gelijktijdige gebruikers. Vanaf mei 2018 had Twitch meer dan 27.000 partnerkanalen.

Website: twitch.tv

