Vimeo is een videohosting-, deel- en serviceplatform met hoofdkantoor in New York City. Vimeo werkt op een advertentievrije basis en haalt in plaats daarvan inkomsten uit het aanbieden van abonnementsplannen voor producenten van video-inhoud en het aanbieden van software as a service (SaaS) met tools voor het maken, bewerken en uitzenden van video's, bedrijfssoftwareoplossingen en de middelen voor videoprofessionals om in contact te komen met klanten en andere professionals. Vimeo richt zich op het leveren van high-definition video op een reeks apparaten. De site werd aanvankelijk in 2004 gebouwd door Jake Lodwick en Zach Klein als een spin-off van CollegeHumor om humorvideo's met collega's te delen, maar werd terzijde geschoven om de groeiende populariteit van CollegeHumor te ondersteunen. IAC nam CollegeHumor en Vimeo over in 2006, en nadat Google YouTube had overgenomen voor meer dan 1,65 miljard dollar, richtte IAC meer inspanningen op Vimeo om te concurreren met YouTube, waarbij de nadruk lag op het aanbieden van samengestelde inhoud en high-definition video om zich te onderscheiden van andere sites voor het delen van video's. Lodwick en Klein vertrokken uiteindelijk in 2009, en IAC implementeerde een meer bedrijfsgerichte structuur om de diensten van Vimeo uit te bouwen, waarbij de huidige CEO Anjali Sud sinds juli 2017 aan de slag is.

Website: vimeo.com

