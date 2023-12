YouTube is een Amerikaans online platform voor het delen van video's met het hoofdkantoor in San Bruno, Californië. Drie voormalige PayPal-medewerkers – Chad Hurley, Steve Chen en Jawed Karim – creëerden de service in februari 2005. Google kocht de site in november 2006 voor 1,65 miljard dollar; YouTube opereert nu als een van de dochterondernemingen van Google. Met YouTube kunnen gebruikers video's uploaden, bekijken, beoordelen, delen, toevoegen aan afspeellijsten, rapporteren, erop reageren en zich abonneren op andere gebruikers. Het biedt een breed scala aan door gebruikers gegenereerde en bedrijfsmediavideo's. Beschikbare inhoud omvat videoclips, clips van tv-programma's, muziekvideo's, korte films en documentaires, audio-opnamen, filmtrailers, livestreams en andere inhoud zoals videobloggen, korte originele video's en educatieve video's. De meeste inhoud op YouTube wordt door individuen geüpload, maar mediabedrijven zoals CBS, de BBC, Vevo en Hulu bieden een deel van hun materiaal aan via YouTube als onderdeel van het YouTube-partnerschapsprogramma. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen alleen video's bekijken (maar niet uploaden) op de site, terwijl geregistreerde gebruikers ook een onbeperkt aantal video's mogen uploaden en commentaar op video's kunnen toevoegen. Video's met een leeftijdsbeperking zijn alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers die bevestigen dat ze minstens 18 jaar oud zijn. YouTube en geselecteerde videomakers verdienen advertentie-inkomsten via Google AdSense, een programma dat advertenties target op basis van site-inhoud en doelgroep. De overgrote meerderheid van de video's is gratis te bekijken, maar er zijn uitzonderingen, waaronder op abonnementen gebaseerde premiumkanalen, filmverhuur, evenals YouTube Music en YouTube Premium, abonnementsdiensten die respectievelijk premium en advertentievrije muziekstreaming aanbieden, en advertentie- gratis toegang tot alle inhoud, inclusief exclusieve inhoud in opdracht van opmerkelijke persoonlijkheden. Vanaf februari 2017 werd er elke minuut ruim 400 uur aan content naar YouTube geüpload en werd er elke dag een miljard uur aan content op YouTube bekeken. Volgens Alexa Internet is YouTube sinds augustus 2018 de op een na populairste website ter wereld, na Google. Sinds mei 2019 wordt er elke minuut meer dan 500 uur aan videocontent naar YouTube geüpload. Op basis van de gerapporteerde advertentie-inkomsten per kwartaal wordt geschat dat YouTube een jaarlijkse omzet van 15 miljard dollar heeft. YouTube heeft kritiek gekregen op aspecten van zijn activiteiten, waaronder de omgang met auteursrechtelijk beschermde inhoud in geüploade video's, de aanbevelingsalgoritmen die video's in stand houden die samenzweringstheorieën en onwaarheden promoten, het hosten van video's die ogenschijnlijk op kinderen zijn gericht maar die gewelddadige of seksueel suggestieve inhoud bevatten met populaire personages, video's van minderjarigen die pedofiele activiteiten aantrekken in hun commentaarsecties, en een fluctuerend beleid met betrekking tot de soorten inhoud die in aanmerking komen om inkomsten te genereren met advertenties.

Website: youtube.com

