YouTube Kids is een Amerikaanse video-app voor kinderen, ontwikkeld door YouTube, een dochteronderneming van Google. De app biedt een versie van de service die is gericht op kinderen, met samengestelde selecties van inhoud, functies voor ouderlijk toezicht en het filteren van video's die als ongepast worden beschouwd voor kinderen onder de 13 jaar. De app werd voor het eerst uitgebracht op 15 februari 2015 als een mobiele Android- en iOS-app en is sindsdien uitgebracht voor smart-tv's van LG, Samsung en Sony, evenals voor Android TV. Vanaf september 2019 is de app beschikbaar in 69 landen, waaronder Hong Kong en Macau, en één provincie. YouTube heeft op 30 augustus 2019 een webversie van YouTube Kids gelanceerd. YouTube Kids heeft te maken gekregen met kritiek van belangengroepen, met name de Campaign for a Commercial-Free Childhood, vanwege zorgen over het gebruik van commerciële advertenties door de app, evenals met algoritmische suggesties. van video's die mogelijk ongepast zijn voor de doelgroep van de app. De app is ook in verband gebracht met een controverse rond verontrustende en/of gewelddadige video's met personages uit kindermediafranchises. Kritiek op de video's bracht YouTube ertoe aan te kondigen dat het strengere maatregelen zou nemen om dergelijke video's te beoordelen en te filteren wanneer ze door de community worden gerapporteerd, en te voorkomen dat ze toegankelijk zijn vanuit de YouTube Kids-app.

Website: youtubekids.com

